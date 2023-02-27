Лукашенко призвал силовиков быть готовыми принимать меры на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики должны видеть на границе «мельчайшую агрессивность», чтобы принимать меры, передает Telegram-канал «Пул первого».
Сообщается, что Лукашенко проводит совещание с руководством силового блока, в ходе которого он также потребовал следить за «жесточайшей дисциплиной» в подразделениях МВД и КГБ.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия продолжит поставлять республике военную технику. На совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств он отметил, что поставки будут осуществляться в интересах белорусской части региональной группировки войск Союзного государства.
По словам Лукашенко, речь идёт о самолётах Су-30СМ, вертолётах Ми-35М, бронетранспортёрах, ракетах и боеприпасах, при этом Минску уже передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
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