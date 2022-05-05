Лукашенко считает, что Путин на хочет войны с НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент РФ Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. В интервью агентству Associated Press белорусский лидер также призвал Запад сделать все, чтобы этого не произошло.
«В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», - заявил Лукашенко.
В интервью президент также сказал, что Запад может спать спокойно, потому что «развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства».
4 мая в Белоруссии началась проверка армейских сил реагирования, передает RT.
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