Лукашенко считает, что Путин на хочет войны с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент РФ Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. В интервью агентству Associated Press белорусский лидер также призвал Запад сделать все, чтобы этого не произошло.

«В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», - заявил Лукашенко.