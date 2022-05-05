Лукашенко считает, что Путин на хочет войны с НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент РФ Владимир Путин не стремится к прямому конфликту с НАТО. В интервью агентству Associated Press белорусский лидер также призвал Запад сделать все, чтобы этого не произошло.

«В противном случае, даже если Путин этого не захочет, военные отреагируют», - заявил Лукашенко.

Лукашенко: Развязывать войнушку на Западе не в интересах Белоруссии

В интервью президент также сказал, что Запад может спать спокойно, потому что «развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства».

4 мая в Белоруссии началась проверка армейских сил реагирования, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:НАТОВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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