Украинские пекари предупредили о росте цен на хлеб

По его словам, причиной подорожания хлеба являются высокие цены на электричество. Дудченко отмечает, что вырабатываемая генераторами энергия в три раза дороже получаемого из сети.

Он добавил, что за минувший год цена на хлеб на Украине выросла на четверть. На сегодняшний день стоимость хлеба на Украине составляет от 8 до 40 гривен (1 доллар/75 рублей).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку. В частности, российский дипломат заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете интересов Москвы.

