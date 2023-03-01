Украинские пекари предупредили о росте цен на хлеб

Цены на хлеб на Украине могут вырасти на 10%, сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дудченко.

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

По его словам, причиной подорожания хлеба являются высокие цены на электричество. Дудченко отмечает, что вырабатываемая генераторами энергия в три раза дороже получаемого из сети.

Он добавил, что за минувший год цена на хлеб на Украине выросла на четверть. На сегодняшний день стоимость хлеба на Украине составляет от 8 до 40 гривен (1 доллар/75 рублей).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку. В частности, российский дипломат заявил, что зерновая сделка может быть продлена только при учете интересов Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХлебУкраина
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