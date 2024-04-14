Белый дом назвал удар Ирана по Израилю крайне безуспешным
Удар Ирана по территории Израиля в ночь на 14 апреля был крайне безуспешным, заявил представитель американской администрации Джон Кирби.
«Они хотели нанести ущерб, в этом нет никаких сомнений. Но это было крайне безуспешно», - сказал чиновник в интервью телеканалу CBS.
По его словам, Иран выпустил по Израилю не более 300 ракет и беспилотников.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал удар Ирана по Израилю театральной постановкой. Парламентарий считает, что эскалация не приведет к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru