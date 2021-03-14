Le Figaro: Европе грозит Frexit

Эрбле сравнил объемы выделенной помощи национальной экономике в США и Европе: около пяти триллионов долларов против 300 миллиардов евро. Также он напомнил, что руководство ЕС в этих условиях рекомендует европейским государствам снизить расходы на медицину и сократить зарплаты медикам для роста конкурентоспособности в отрасли.

«ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – цитирует журналиста РИА Новости.

По мнению Эрбле, прецедент, созданный Brexit, показал выгоды самостоятельной политики государства по сравнению с его нахождением в союзе. Он также указал, что британская стратегия борьбы с коронавирусом оказалась эффективнее общеевропейской.

Журналист сделал вывод, что ЕС не смог защитить Францию от возникших кризисов и, таким образом, сторонники выхода Республики из состава Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции.

Напомним, показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Евросоюза снизились в январе на 40,7% после завершения переходного периода после Brexit в конце декабря 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

