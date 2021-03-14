Le Figaro: Европе грозит Frexit
На фоне кризиса, возникшего из-за коронавируса, Франция может выйти из Евросоюза. Об этом в своей статье в журнале Le Figaro предупредил журналист Лоран Эрбле.
По его мнению, руководство Евросоюза не только не поддерживает страны-члены организации, но еще и препятствует предоставлению преференций европейской торговле и экономике.
Эрбле сравнил объемы выделенной помощи национальной экономике в США и Европе: около пяти триллионов долларов против 300 миллиардов евро. Также он напомнил, что руководство ЕС в этих условиях рекомендует европейским государствам снизить расходы на медицину и сократить зарплаты медикам для роста конкурентоспособности в отрасли.
«ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – цитирует журналиста РИА Новости.
По мнению Эрбле, прецедент, созданный Brexit, показал выгоды самостоятельной политики государства по сравнению с его нахождением в союзе. Он также указал, что британская стратегия борьбы с коронавирусом оказалась эффективнее общеевропейской.
Журналист сделал вывод, что ЕС не смог защитить Францию от возникших кризисов и, таким образом, сторонники выхода Республики из состава Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции.
Напомним, показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Евросоюза снизились в январе на 40,7% после завершения переходного периода после Brexit в конце декабря 2020 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежемесячный отчет Национальной статистической службы Соединенного Королевства.
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