Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского

По его словам, организация встречи не обсуждалась, потому что Путин и «другие представители» неоднократно затрагивали эту тему и отвечали на соответствующие вопросы. Лавров отметил, что препятствий для организации встречи нет при понимании, что она не будет проходить «ради самой себя».

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

