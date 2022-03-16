Лавров и Чавушоглу не обсуждали организацию встречи Путина и Зеленского

Глава российского МИД Сергей Лавров 16 марта на пресс-конференции сообщил, что не обсуждал с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу организацию встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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По его словам, организация встречи не обсуждалась, потому что Путин и «другие представители» неоднократно затрагивали эту тему и отвечали на соответствующие вопросы. Лавров отметил, что препятствий для организации встречи нет при понимании, что она не будет проходить «ради самой себя».

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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