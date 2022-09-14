«Кровавая авантюра»: В Грузии заявили, что приспешники Саакашвили поддержат войну с РФ

Накануне сообщалось, что власти Грузии после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Петр Мамрадзе отметил, что грузины надеются на защиту со стороны правительства от возможных последствий такого референдума.

«С одной стороны, у людей есть страх, что Саакашвили и его провокаторы смогут добиться того, чтобы в Грузии произошла дестабилизация. С другой стороны – надежда на то, что нынешнее правительство, пусть оно и совершало какие-то ошибки, спасет Грузию от того, что было после военно-политической авантюры Саакашвили. Все помнят, что было, и память сейчас освежилась. Нацисты Саакашвили и их приспешники назвали себя кто Европейской Грузией, кто партией «Шишка». Все они идут от единого целого. Кроме них и очень узкого круга населения, порядка 2%, все категорически против (открытия «второго фронта» - прим. НСН). Приспешники (Саакашвили) знают прекрасно, что практически 100% населения выскажется категорически против и на этом все кончится», - сказал Мамрадзе.

По его словам, приспешники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили владеют в стране несколькими телеканалами, в эфирах которых рассказывают о плохом отношении в стране к гражданам России. Однако, отметил Мамрадзе, к русскоязычному населению в Грузии относятся абсолютно лояльно.