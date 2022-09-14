«Кровавая авантюра»: В Грузии заявили, что приспешники Саакашвили поддержат войну с РФ
Саакашвили и его провокаторы ждут удачного момента для дестабилизации обстановки в Грузии, отметил в эфире НСН Петр Мамрадзе.
Почти 100% граждан Грузии не поддержат открытие «второго фронта» против России на референдуме, однако «за» выступят сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили с целью дестабилизировать ситуацию в стране, отметил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что власти Грузии после призывов представителей Украины открыть «второй фронт» против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Петр Мамрадзе отметил, что грузины надеются на защиту со стороны правительства от возможных последствий такого референдума.
«С одной стороны, у людей есть страх, что Саакашвили и его провокаторы смогут добиться того, чтобы в Грузии произошла дестабилизация. С другой стороны – надежда на то, что нынешнее правительство, пусть оно и совершало какие-то ошибки, спасет Грузию от того, что было после военно-политической авантюры Саакашвили. Все помнят, что было, и память сейчас освежилась. Нацисты Саакашвили и их приспешники назвали себя кто Европейской Грузией, кто партией «Шишка». Все они идут от единого целого. Кроме них и очень узкого круга населения, порядка 2%, все категорически против (открытия «второго фронта» - прим. НСН). Приспешники (Саакашвили) знают прекрасно, что практически 100% населения выскажется категорически против и на этом все кончится», - сказал Мамрадзе.
По его словам, приспешники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили владеют в стране несколькими телеканалами, в эфирах которых рассказывают о плохом отношении в стране к гражданам России. Однако, отметил Мамрадзе, к русскоязычному населению в Грузии относятся абсолютно лояльно.
«Нацисты Саакашвили владеют несколькими телеканалами. Если ходить по улицам Тбилиси или по районам, очень много русских туристов было во время сезона, и сейчас остались, хотя многие уехали к первому сентября. Никакой поляризации, ничего этого в Грузии нет совершенно. А включишь экран и там нацисты Саакашвили орут и устраивают перформансы с экрана. Это такой виртуальный протест», - указал Мамрадзе.
Также руководитель грузинского института подчеркнул, что в Грузию с началом спецоперации приезжали именно те россияне, которые искали убежище. Кроме того, он добавил, что во времена Саакашвили все, кто ругал российское правительство, получали разные преференции.
«Напряжения нет. То, что я отслеживал – это именно те россияне, которые искали убежище в Грузии или в других местах. А это, конечно, может вызвать раздражение в Москве: что Грузия – это не убежище и не правозащитная организация. Грузия – это суверенное государство, в котором после кровавой авантюры Саакашвили российские танки сейчас стоят в 30 километрах от Тбилиси. И идти сейчас на провокации по отношению к Кремлю было бы неправильно. Во времена Саакашвили все, кто ругал существующее в России правительство, больше были приняты здесь. Им давали почетные звания профессоров грузинских университетов, они жили на всем готовом. Но сейчас все это прекратилось», - резюмировал Мамрадзе.
Ранее с призывами к грузинам «предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии» обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступал глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович. При этом в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал грузинскому народу мир с Россией и сказал, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.
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