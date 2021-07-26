Двое на выход. Хакасия и Владимир готовятся попрощаться с губернаторами
Политолог Виктор Потуремский уверен, что главы Хакасии и Владимирской области покинут пост в первую очередь.
Губернаторы Хакасии и Владимирской области Валентин Коновалов и Владимир Сипягин попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом говорится в исследовании «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. В «красную зону» попали также Олег Кожемяко (Приморский край) и Андрей Клычков (Орловская область).
Свыше 20 губернаторов попали в «зеленый» список. В нем, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и глава Крыма Сергей Аксенов.
Политолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», есть ли у губернаторов из «красной зоны» шансы остаться у власти.
«Валентин Коновалов из Хакасии – это очень кризисный случай. В регионе затянувшийся политический и социально-экономический кризис, с 2018 года эта история длится и позитивного сценария выхода из этой ситуации, скорее всего, нет. Аналогичная ситуация с Сипягиным во Владимире. Там еще ситуация связана с тем, что лидер партии Владимир Жириновский озвучил планы Сипягина, в этом смысле произойдет какой-то размен», - отметил Потуремский.
При этом остальные «кейсы» исследования политолог посчитал не столь очевидными и от прогнозов воздержался.
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