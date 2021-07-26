Двое на выход. Хакасия и Владимир готовятся попрощаться с губернаторами

Губернаторы Хакасии и Владимирской области Валентин Коновалов и Владимир Сипягин попали в «красную зону» политической устойчивости с высокой вероятностью отставки. Об этом говорится в исследовании «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко. В «красную зону» попали также Олег Кожемяко (Приморский край) и Андрей Клычков (Орловская область).

Свыше 20 губернаторов попали в «зеленый» список. В нем, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Политолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», есть ли у губернаторов из «красной зоны» шансы остаться у власти.