«Смешная цифра». Экс-глава МВД оценил масштабы взяток ГИБДД Ставрополья
Анатолий Куликов уверен, что «были поставлены на поток десятки, сотни миллионов» и бороться с этим можно только выработав систему и учредив соответствующий орган на федеральном уровне.
В Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет.
Такая сумма взяток зафиксирована на данный момент официально, но на деле речь идет о сотнях миллионов рублей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.
«Речь идет не столько о самих полицейских, сколько о подаче наверх этих взяток. Начальник ГАИ края не на печатном станке же это делает, это целая система. И 19 миллионов на фоне того, что у него там обнаружили дворцы, конечно, смешная цифра. Столько зафиксировано, а там, видимо, поставлены на поток были десятки, сотни миллионов», - отметил Куликов.
По словам бывшего главы МВД, такое положение дел характерно не только для Ставропольского края, разветвленные коррупционные схемы – общая проблема страны.
«Я не утверждаю, что это повсеместно, но и не буду отрицать, что во многих местах это может повториться. Воровство пронизывает у нас все, снизу вверх. Все люди делятся на пешеходов и водителей, в том числе и сами работники милиции, и начальники. Мы хорошо знаем, что делается на дорогах. Это постыдное явление, которое беспрецедентно укоренилось. Да, вели борьбу, но, видимо, недостаточно. То, что это (задержание - прим. НСН) произошло по инициативе главного управления собственной безопасности МВД, говорит о том, что там тоже не хотят с этим мириться. Надеюсь, что из этого сделают выводы и будут предпринимать не только подобные меры, но и меры предупредительные, меры контроля. Мы просто обязаны сделать выводы», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Куликов уверен, что бороться с этим можно только системно, создав специальный орган во главе с независимым прокурором, который будет отчитываться перед самим президентом.
«Подобные операции проводятся тогда, когда есть неотвратимое доказательство, 19 миллионов и стали этим доказательством, а дальше будет следствие раскручивать. Должно быть желание бороться с этим, будет желание – все можно поставить на свои места. Надо обращать внимание не только на ГАИ, работников других структур полиции, надо смотреть на все погоны, заниматься этим нужно системно. Нам нужен институт независимого прокурора для борьбы с коррупцией, который был бы под руководством президента. Необходимо жестко навести порядок, иначе будет "там взяли, там ущипнули"», - объяснил он.
Начальнику УГИБДД грозит до 15 лет лишения свободы. Также ему может быть назначен штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки - более 1,3 миллиарда рублей.
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