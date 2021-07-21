«Смешная цифра». Экс-глава МВД оценил масштабы взяток ГИБДД Ставрополья

В Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет.

Такая сумма взяток зафиксирована на данный момент официально, но на деле речь идет о сотнях миллионов рублей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.

«Речь идет не столько о самих полицейских, сколько о подаче наверх этих взяток. Начальник ГАИ края не на печатном станке же это делает, это целая система. И 19 миллионов на фоне того, что у него там обнаружили дворцы, конечно, смешная цифра. Столько зафиксировано, а там, видимо, поставлены на поток были десятки, сотни миллионов», - отметил Куликов.