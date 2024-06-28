«Смойте грим!»: Сенатор Климов сравнил с «Домом-2» дебаты Байдена с Трампом
Андрей Климов в эфире НСН назвал «хитростью шоумена» обещание Трампа по конфликту на Украине, призвав не искать глубокой философии в заявлениях американских политиков.
Дебаты кандидатов в президенты США являются имитацией демократии и американской версией «Дома-2» с престарелыми участниками, заявил в эфире НСН зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов.
Накануне в Атланте прошли первые теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Политики осыпали друг друга оскорблениями, по итогам которых 67% телезрителей констатировали победу в дебатах Трампа.
«Американская версия "Дома-2" гораздо короче телевизионной "мыльной оперы", но суть всей этой полемики заключается только в одном: в имитации демократии и былого американского могущества. Они считают, что все человечество должно с замиранием следить за тем, что они говорят, и делать из этого какие-то выводы. При этом стратегия Вашингтона в отношении нашей страны не изменится по одной простой причине: в США есть закон, подписанный Трампом 2 августа 2017 года, в котором Россия была впервые названа противником. В этом суть происходящего. Присущие Байдену политические интонации могут измениться, но любой политик США, который отойдет от этого закона хоть на миллиметр, его нарушит. Это надо понимать четко, что бы они не рассказывали на своих шоу», - сказал Климов.
Он призвал не облагораживать Байдена с Трампом, пытаясь найти в их словах философское начало.
«Зачем их облагораживать, придавать этому какое-то суперфилософское значение и делать глубокомысленные выводы из того, кто на какой фразе задохнулся, это "Дом-2". Вы с них смойте грим, уберите декорации и останутся два престарелых дядьки, каждый из которых говорит, что он альфа-самец. У них есть собственные интересы, потому что один хочет посадить другого в тюрьму, но это коллизия двух престарелых мужиков, которые в свое время наделали разных дел», - объяснил сенатор.
При этом Климов скептически отнесся к обещанию Трампа урегулировать конфликт на Украине до своего возможного январского возвращения в Белый дом, назвав экс-президента США «хитрым шоуменом».
Дональд Трамп заявил в ходе дебатов, что мир очень близок к Третьей мировой войне из-за действий Джо Байдена. Со своей стороны, нынешний глава Белого дома высказал неожиданное мнение, что после победы над Украиной Россия будет угрожать Белоруссии, отмечает «Радиоточка НСН».
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