«Смойте грим!»: Сенатор Климов сравнил с «Домом-2» дебаты Байдена с Трампом

При этом Климов скептически отнесся к обещанию Трампа урегулировать конфликт на Украине до своего возможного январского возвращения в Белый дом, назвав экс-президента США «хитрым шоуменом».

Дональд Трамп заявил в ходе дебатов, что мир очень близок к Третьей мировой войне из-за действий Джо Байдена. Со своей стороны, нынешний глава Белого дома высказал неожиданное мнение, что после победы над Украиной Россия будет угрожать Белоруссии, отмечает «Радиоточка НСН».

