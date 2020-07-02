Названы регионы с максимальной и минимальной поддержкой поправок в Конституцию

Наибольшая доля голосов в поддержку поправок в Конституцию РФ зафиксирована в Чечне и Туве – это 97,92% и 96,79% соответственно, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

В числе лидеров по голосам «за» Крым (90,07%), Дагестан (89,19%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (89,16%).

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Наименьшая доля голосов «за» изменение Основного закона страны подана в Ненецком АО (44,42%). Внизу списка также Якутия (58,34%), Камчатский край (61,76%), Магаданская и Омская области (62,03% и 62,09%).

Общая явка по стране составила 67,97%, передаёт RT.

В обще сложности поправки поддержали 77,92% голосовавших, против изменения Конституции высказались 21,27% участников плебисцита.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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