Названы регионы с максимальной и минимальной поддержкой поправок в Конституцию

Наибольшая доля голосов в поддержку поправок в Конституцию РФ зафиксирована в Чечне и Туве – это 97,92% и 96,79% соответственно, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

В числе лидеров по голосам «за» Крым (90,07%), Дагестан (89,19%), а также Ямало-Ненецкий автономный округ (89,16%).