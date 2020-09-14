Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии завершили переговоры в Сочи. Беседа с глазу на глаз Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции «Бочаров ручей» продлилась более четырёх часов, сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

Лукашенко прилетел сегодня в Сочи около 11 часов утра. Это первый зарубежный визит президента Белоруссии после выборов 9 августа, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста.

Лидеры обсудили перспективы двусторонних отношений, сделав акцент на взаимодействии в рамках Союзного государства, а также крупные совместные проекты.

Как отмечает «360», в начале встречи Владимир Путин сообщил о готовности предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Он также подтвердил, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса.

