В Думе одобрили идею о размещении органов госвласти вне Москвы
Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал поправку в Конституцию РФ по размещению органов госвласти не только в Москве.
Инициатива была ранее предложена депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и членом Совета Федерации Андреем Клишасом, сообщает АГН «Москва».
23 января законопроект по поправкам в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении. В настоящее время продолжается прием поправок ко второму чтению документа.
Всенародное голосование по поправкам в основной закон страны запланировано провести 22 апреля. Этот день в этом году станет официальным оплачиваемым выходным. Около 70% россиян положительно отнеслись к тому, чтобы сделать день голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным днем, гласят результаты опроса ФОМ. 31% респондентов заявили, что, вероятнее всего, придут на голосование по поправкам в Конституцию.
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