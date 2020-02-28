В Думе одобрили идею о размещении органов госвласти вне Москвы

23 января законопроект по поправкам в Конституцию РФ был принят Госдумой в первом чтении. В настоящее время продолжается прием поправок ко второму чтению документа.

Всенародное голосование по поправкам в основной закон страны запланировано провести 22 апреля. Этот день в этом году станет официальным оплачиваемым выходным. Около 70% россиян положительно отнеслись к тому, чтобы сделать день голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным днем, гласят результаты опроса ФОМ. 31% респондентов заявили, что, вероятнее всего, придут на голосование по поправкам в Конституцию.

