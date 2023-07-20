Канада ввела санкции против карты «Мир»

Канада объявила о введении санкций в отношении российской карты «Мир». Страна также расширила черный список, в него включены еще 39 физических лиц и 25 юридических лиц.

Среди физических лиц в список попали певица Юлия Чечерина, Филипп Киркоров, актер Дмитрий Харатьян, а также министр культуры Ольга Любимова. Также в перечне продюсер Иосиф Пригожин, актер и кинематографист Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Ограничительные меры Канада ввела в отношении российских сотовых операторов, некоторых банков, «Московского общества казаков».

Ранее сегодня Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР.



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