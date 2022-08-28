Кадыров высказался за перевод военных на усиленное несение службы

Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров обратился к Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию

Во время его встречи с командирами силовых подразделений ЧР глава Чечни заявил, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация России на Украине не завершится. «Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», - заявил политик.

По его словам, Москва борется с нацистскими бандами, которых Североатлантический альянс поддерживает деньгами и оружием.

Ранее Кадыров опубликовал в Telegram видеоролик с допросом украинских военнопленных: те «охотно отвечают на вопросы» и передали большой объем информации.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняРамзан Кадыров
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