Кадыров высказался за перевод военных на усиленное несение службы
Всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Во время его встречи с командирами силовых подразделений ЧР глава Чечни заявил, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация России на Украине не завершится. «Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», - заявил политик.
По его словам, Москва борется с нацистскими бандами, которых Североатлантический альянс поддерживает деньгами и оружием.
Ранее Кадыров опубликовал в Telegram видеоролик с допросом украинских военнопленных: те «охотно отвечают на вопросы» и передали большой объем информации.
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