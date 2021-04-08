Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России

После отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова глава Чечни Рамзан Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России.

Ранее 8 апреля Морозов, занявший пост губернатора в 2005 году, заявил о своей отставке в связи с желанием баллотироваться в Госдуму. Благодаря этому Кадыров, возглавивший Чечню в апреле 2007 года, поднялся на первое место в рейтинге российских губернаторов-долгожителей.

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Чуть меньше Кaдыровa в должности глaвы регионa нaходится губернaтор Чукотского aвтономного округa 47-летний Ромaн Копин: он возглaвил регион в 2008 году.

В сентябре прошлого годa сложил полномочия тогдaшний глaвный российский губернaтор-долгожитель — Евгений Сaвченко. Он возглaвлял Белгородскую облaсть с октября 1993 годa.

Накануне президент России Владимир Путин снял с должности главу Тувы Шолбана Кара-оола, указ опубликован на сайте Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ГубернаторРамзан Кадыров
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