СМИ: Венгрия и Нидерланды не разрешат Украине вступить в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер победившей на парламентских выборах нидерландской Партии свободы могут помешать финансированию Украины и вступлению страны в Евросоюз. Об этом пишет The Economist.
По данным журнала, 14-15 декабря на саммите ЕС Киев может получить средства и перспективу вступления в сообщество. Однако эти вопросы стали «шаткими» из-за позиции венгерского и нидерландского политиков.
В частности, Орбан долгое время выступает против отправки больших финансовых средств Украине. В свою очередь, Вилдерс критикует возможность расширения ЕС.
Ранее СМИ сообщили, что Орбан потребовал заморозить весь политический и финансовый процесс, касающийся вступления Украины в Евросоюз, пока лидеры не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru