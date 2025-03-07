Посол Келин: Россия не пойдет на перемирие на Украине длительностью в месяц

Идея лидера Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, сообщил Sky News посол России в Лондоне Андрей Келин.

Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы

По его словам, Москва на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает. «Мы примем только итоговую версию (мирной сделки)», — указал дипломат.

Келин отметил, что Москва готова к переговорам по Украине.

Если «серьезный разговор» Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до лета, то возможна заморозка конфликта на Украине в 2025 году, что будет означать лишь временное перемирие, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:СпецоперацияПеремирие На УкраинеУкраинаФранцияВеликобритания

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