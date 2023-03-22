Активистка сорвала выступление главы Госдепа и призвала к переговорам с Россией
Слушания в Сенате с участием главы Госдепартамента США Энтони Блинкена сорвались из-за активистки, которая призвала к переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Женщина находилась в зале на задних рядах. Перед началом выступления она начала кричать и обвинять госсекретаря в нежелании вести диалог с Москвой.
Активистка заявила, что Блинкен не исполняет свои дипломатические полномочия. Она призвала госсекретаря добиться прекращения конфликта на Украине. По ее мнению, политика США может привести к мировой войне.
В ситуацию вмешалась полиция. Женщину вывели из зала.
Поставки западного оружия Украине приближают ядерный апокалипсис, заявил 22 марта зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что США отказались от инициативы РФ по гарантиям безопасности, пишет НСН.
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