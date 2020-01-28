Голосование по поправкам в Конституцию может занять несколько дней

Клишас не исключил возможность того, что голосование может занять несколько дней, передает РИА Новости. Пока аргументов в пользу такого продолжительного голосования мало, добавил он.

Неделю назад источники СМИ назвали вероятной датой общероссийского голосования по Конституции 12 апреля или 26 апреля. Предполагается, что граждане проголосуют уже после утверждения поправок Госдумой и Советом Федерации.

Участвующая в рабочей группе председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в эфире НСН, однако, не подтвердила информацию о конкретных датах.

