ЕС включил в новый список санкций 48 россиян и 9 организаций

Главы МИД стран Евросоюза согласовали седьмой пакет антироссийских санкций. В список попали 48 физических лиц и 9 организаций, сообщает ТАСС.

Как сообщил глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, под санкции попали несколько региональных политиков и один вице-премьер. Что касается организаций, то ограничения не ввели против Газпромбанка, также документ не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей.

«КоммерсантЪ» сообщает, что в санкции включен пункт, позволяющий Сбербанку выполнить обязательства перед бывшими клиентами из Венгрии.

Ранее сообщалось, что Европа не обсуждает отказ от российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

