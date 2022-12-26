Глава ГУР Украины заявил о намерении «вернуть» Крым «силой и дипломатией»

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет», — считает Буданов.

Глава ГУР добавил, что киевские подразделения зайдут на полуостров «с оружием в руках».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы начавшейся в головах операции по возвращению Крыма. Зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко в ответ посоветовала Зеленскому «выйти из бункера» и осознать, что живущим без света украинцам сейчас не до Крыма.

«Что касается ситуации до 2014 года, Крым многонациональный, у нас живут представители 175 народностей, и здесь никогда не было разделения людей по национальному признаку, все жили в мире и дружбе. Несмотря на то, что мы были в составе Украины, Крым всегда был русской территорией. У нас русскоязычные люди, на русском языке говорили, на нем обучались дети в школах. Поэтому, когда в 2013 году началось уничтожение русского языка и насильное изучение украинского, когда начали менять историю и факты в точных науках, вплоть до того, что Земля вращается, потому что есть украинцы, случилась "Крымская весна"», - сказала она НСН.

