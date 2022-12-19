Генерал армии Болдырев заявил, что у ВСУ нет шансов атаковать Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов атаковать Крым, потому что российские военные будут стоять на примыкающих к нему занятых территориях «насмерть». Такое мнение выразил бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии России Владимир Болдырев в разговоре с Ura.ru.

«Катастрофическое положение»: Зеленский мечтает о Крыме на фоне массированных ударов РФ

«Нет ни политических, ни военных возможностей выполнить угрозу, о которой он (Зеленский – ред. НСН) заявляет», - сказал генерал в разговоре с Ura.ru.

Также Болдырев назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о переходе Крыма в будущем под контроль Украины беспочвенными и непродуманными.

Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI высказался о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей». Он отметил, что борьба за полуостров будет тяжелой, однако украинцы «полны решимости», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКрымУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры