Генерал армии Болдырев заявил, что у ВСУ нет шансов атаковать Крым
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов атаковать Крым, потому что российские военные будут стоять на примыкающих к нему занятых территориях «насмерть». Такое мнение выразил бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии России Владимир Болдырев в разговоре с Ura.ru.
«Нет ни политических, ни военных возможностей выполнить угрозу, о которой он (Зеленский – ред. НСН) заявляет», - сказал генерал в разговоре с Ura.ru.
Также Болдырев назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о переходе Крыма в будущем под контроль Украины беспочвенными и непродуманными.
Ранее Владимир Зеленский в интервью LCI высказался о том, что операция по борьбе за Крым «началась в головах людей». Он отметил, что борьба за полуостров будет тяжелой, однако украинцы «полны решимости», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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