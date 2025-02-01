Ганчев: ВСУ стянули значительные силы к Двуречной

ВСУ стянули значительные силы к поселку Двуречная в Харьковской области, который до этого взяли под контроль российские военные. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

К тому же, по его словам, украинские военные каждый день обстреливают этот населенный пункт из артиллерии и ударными беспилотниками.