Ганчев: ВСУ стянули значительные силы к Двуречной
ВСУ стянули значительные силы к поселку Двуречная в Харьковской области, который до этого взяли под контроль российские военные. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
К тому же, по его словам, украинские военные каждый день обстреливают этот населенный пункт из артиллерии и ударными беспилотниками.
Ганчев также рассказал, что после освобождения Двуречной покинувшие поселок жители стали обращаться на горячую линию ВГА, чтобы узнать, можно ли туда вернуться. Однако глава администрации отметил, что возвращаться в этот населенный пункт пока рано.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Нововасилевку в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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