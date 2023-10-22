Гагин рассказал, что год назад в даркнете был выставлен на продажу широкий арсенал оружия НАТО, поставленного Украине, включая ракеты.



По словам советника, в материалах расследования есть многочисленные интервью представителей различных организаций на Ближнем Востоке о продавцах и схемах приобретения оружия.

«Купили — не собирались, а именно купили», — цитирует Гагина RT.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликт вокруг Украины связан не только с проблемой между Москвой и Киевом, но и вопросом поставок и продажи оружия, сообщает РИА Новости.



