CNN: Часть отправленного Киеву вооружения похитили торговцы оружием

Часть вооружения и снаряжения, отправленного Западом украинским войскам, украли преступные организации, добровольцы и торговцы оружием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

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Документ освещает период с февраля по сентябрь 2022 года, в нем приведены примеры преступлений. Так, в июне преступная группа, выдавая себя за сотрудников гуманитарных организаций, похитила бронежилеты на $17 тысяч, пишет Ura.ru. Кроме того, в августе бойцы добровольческого батальона похитили 60 винтовок и почти тысячу патронов, предположительно, для продажи на черном рынке, сообщает РЕН ТВ.

В отчете отмечается, что планы злоумышленников были пресечены спецслужбами Украины. В то же время Киев не смог провести необходимый мониторинг конечного использования военной техники, предоставленной США в 2022 финансовом году. При этом возможности Пентагона отслеживать и контролировать переданное вооружение в соответствии с законом о контроле за его экспортом были затруднены в связи с ограниченным присутствием США на Украине.

CNN указывает, что в октябре прошлого года американские инспекторы возобновили проверки складов вооружений, чтобы отслеживать, куда направляется техника. Кроме того, Вашингтон передал Киеву системы слежения, включая сканеры и ПО.

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ФОТО: РИА Новости
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