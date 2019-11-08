Это преступно! СПЧ о призывах Кадырова убивать за оскорбления в интернете

«Это преступно! Это просто незаконно! Когда у нас некий гражданин не в форме призыва, а в форме мрачного прогноза в соцсетях пишет, что к членам семей росгвардейцев, которые разгоняли митинги летом, будут теперь как-то плохо относиться, этого гражданина привлекли за экстремизм. Этот пост расценили как призыв. А когда глава региона совершенно напрямую, открыто, совершенно недвусмысленно высказывается в средствах массовой информации, что в Чечне будет вот так, будут расправляться с теми, кто что-то там, на его взгляд, пишет неправильно, задевает чью-то честь, для этого главы региона действуют совершенно другие правила. Ему это можно. У нас людей за гораздо более мягкие высказывания привлекали к уголовной ответственности, давали реальные сроки. Но это касается обычных людей, когда они у себя в соцсетях высказываются. А когда глава республики в СМИ – это нормально», - посетовал правозащитник.

Ранее вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН пояснил, что за такие слова против Кадырова может быть возбуждено уголовное дело.