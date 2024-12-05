Слуцкий назвал вбросом вопрос выдвижения дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Вопрос о выдвижении Анастасии Боцан-Харченко, внебрачной дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в Госдуму в 2026 году не обсуждается. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Думу в 2026 году. Замруководителя фракции в нижней палате парламента Станислав Наумов отмечал, что дочь Жириновского — «ключевая часть проекта» подготовки к кампании.

По словам Слуцкого, вопрос выдвижения Анастасии Боцан-Харченко не обсуждается.

«Вопросы ее выборов... вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, — это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются», — подчеркнул политик.

Слуцкий добавил, что дочь Жириновского на это «не претендует».

