Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией
Совет Евросоюза утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета.
На этой неделе Еврокомиссия утвердила предложение об остановке действия упрощенного визового режима с РФ, напоминает телеканал «360».
Решение должно вступить в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
После отмены упрощенного визового режима с РФ визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, пишет RT. Сроки выдачи виз увеличатся до 15, а в некоторых случаях — до 45 дней. Кроме того, для получения визы придется предоставлять больше подтверждающих документов, и получить долгосрочные и многократные визы станет намного сложнее.
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