Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

На этой неделе Еврокомиссия утвердила предложение об остановке действия упрощенного визового режима с РФ, напоминает телеканал «360».

Решение должно вступить в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

После отмены упрощенного визового режима с РФ визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, пишет RT. Сроки выдачи виз увеличатся до 15, а в некоторых случаях — до 45 дней. Кроме того, для получения визы придется предоставлять больше подтверждающих документов, и получить долгосрочные и многократные визы станет намного сложнее.

