ЕС не станет вводить санкции против энергопоставок из России

По его словам, ограничения не будут введены, даже если ситуация на Украине обострится.

«Конечно, мы открыты для рассмотрения дополнительных мер, но сейчас мы не думаем о мерах, связанных с энергетикой», - добавил Джентилони.

Ранее в Брюсселе заявили, что специальная военная операция России на Украине может привести к ослаблению экономического развития Европейского союза.

