ЕС не станет вводить санкции против энергопоставок из России
Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в четверг интервью газете «El Pais» сообщил, что власти Евросоюза даже не рассматривают введения санкций против России из-за ситуации на Украине, связанных с поставками энергоресурсов.
По его словам, ограничения не будут введены, даже если ситуация на Украине обострится.
«Конечно, мы открыты для рассмотрения дополнительных мер, но сейчас мы не думаем о мерах, связанных с энергетикой», - добавил Джентилони.
Ранее в Брюсселе заявили, что специальная военная операция России на Украине может привести к ослаблению экономического развития Европейского союза.
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