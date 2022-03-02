В ЕК заявили, что операция на Украине ослабит экономическое восстановление ЕС
Специальная военная операция России на Украине может привести к ослаблению экономического развития Европейского союза. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции.
«Сейчас мы ожидаем последствий, но не полного прекращения нашего восстановления», - приводит ТАСС слова Джентилони.
Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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