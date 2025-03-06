Советник Эрдогана опроверг слухи об «охлаждении» в отношениях Турции и России
Советник президента Турции по внешней политике и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч, опроверг заявления о возможном охлаждении отношений между Турцией и Россией.
В интервью телеканалу CNN Türk он подчеркнул, что между двумя странами «нет перелома» и их отношения продолжают развиваться в различных направлениях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные слухи, отметил, что интенсивность двусторонних контактов между Москвой и Анкарой не позволяет говорить о каком-либо «охлаждении».
Песков также выразил удивление по поводу таких заявлений, учитывая высокий уровень сотрудничества между государствами, передает «Радиоточка НСН».
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