Эрдоган пообещал преподать урок «сбежавшему» из Москвы Хафтару

В трактовке Эрдогана Хафтар «сбежал» из Москвы после того, как переговоры с главой базирующегося в Триполи правительства Сарраджем не привели к заключению мирного соглашения.

Президент Турции также считает, что Хафтар захватил бы уже всю Ливию, если бы не вмешательство Анкары. По соглашению с Триполи Эрдоган отправил на помощь ПНС турецких военнослужащих. Он также настаивает, что это долг Турции – защитить союзников в Ливии, с которой, по его словам, у них глубокие социальные и исторические связи.

Хафтар контролирует восток Ливии, его силы ведут наступление на Триполи с апреля 2019 года. Накануне он действительно приезжал в Москву, но переговоры завершились безрезультатно. Военачальник потом объяснил, что требования ЛНА были проигнорированы.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что сам факт приезда Хафтара в Москву одновременно с Сарраджем говорит о «фантасмагорическом» влиянии России на Ближнем Востоке.

«Но не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять», - считает Сатановский.

