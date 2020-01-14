Эрдоган пообещал преподать урок «сбежавшему» из Москвы Хафтару
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что «не откажется преподать урок» ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару, если его Ливийская национальная армия (ЛНА) продолжит атаки на Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Заявление турецкого лидера приводит агентство Reuters.
В трактовке Эрдогана Хафтар «сбежал» из Москвы после того, как переговоры с главой базирующегося в Триполи правительства Сарраджем не привели к заключению мирного соглашения.
Президент Турции также считает, что Хафтар захватил бы уже всю Ливию, если бы не вмешательство Анкары. По соглашению с Триполи Эрдоган отправил на помощь ПНС турецких военнослужащих. Он также настаивает, что это долг Турции – защитить союзников в Ливии, с которой, по его словам, у них глубокие социальные и исторические связи.
Хафтар контролирует восток Ливии, его силы ведут наступление на Триполи с апреля 2019 года. Накануне он действительно приезжал в Москву, но переговоры завершились безрезультатно. Военачальник потом объяснил, что требования ЛНА были проигнорированы.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что сам факт приезда Хафтара в Москву одновременно с Сарраджем говорит о «фантасмагорическом» влиянии России на Ближнем Востоке.
«Но не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять», - считает Сатановский.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В России собрались ограничить срок содержания в СИЗО
- Эрдоган пообещал преподать урок «сбежавшему» из Москвы Хафтару
- Полиция Германии устроила облаву на исламистов «чеченского происхождения»
- Режиссёр «Ассы» Соловьёв попал в больницу
- ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева