Американский министр призвала трезво оценивать военную мощь России
Соединенные Штаты Америки должны сохранять рассудок при оценке текущих военных возможностей России, заявила министр армии США Кристин Вормут.
«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)», - цитирует Вормут РИА Новости.
Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военных возможностей в ходе конфликта на Украине, отметила министр.
Ранее бывший военный разведчик армии США Энтони Шаффер назвал подкупом финансовую помощь Украине со стороны Штатов. Он считает подобную политику своего государства одной из форм взяточничества.
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