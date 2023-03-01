«Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)», - цитирует Вормут РИА Новости.

Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военных возможностей в ходе конфликта на Украине, отметила министр.

Ранее бывший военный разведчик армии США Энтони Шаффер назвал подкупом финансовую помощь Украине со стороны Штатов. Он считает подобную политику своего государства одной из форм взяточничества.

