«Многое нужно сделать»: Медведев объяснил необходимость Путина во главе страны
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, сообщает РИА Новости.
По его словам, очень важно, чтобы в таких условиях главой государства был такой мощный политик с колоссальным опытом, как действующий президент Владимир Путин.
«Иными словами, ему ещё очень многое нужно сделать», - резюмировал Медведев.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru