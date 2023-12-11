«Многое нужно сделать»: Медведев объяснил необходимость Путина во главе страны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, сообщает РИА Новости.

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По его словам, очень важно, чтобы в таких условиях главой государства был такой мощный политик с колоссальным опытом, как действующий президент Владимир Путин.

«Иными словами, ему ещё очень многое нужно сделать», - резюмировал Медведев.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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