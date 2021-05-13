Более 100 отставных генералов в США усомнились в физическом и психическом состоянии Байдена

Генералы подняли вопрос о состоявшихся в прошлом году президентских выборах в США, так как «нация наводится в глубокой опасности». «Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", - следует из письма.

«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна», - отметили отставные генералы.

Ранее Джо Байден, представляя вице-президента США Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.

