Более 100 отставных генералов в США усомнились в физическом и психическом состоянии Байдена
124 отставных американских генерала поставили под сомнение психическое и физическое состояние главы Белого дома Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на их письмо.
Генералы подняли вопрос о состоявшихся в прошлом году президентских выборах в США, так как «нация наводится в глубокой опасности». «Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", - следует из письма.
«Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна», - отметили отставные генералы.
Ранее Джо Байден, представляя вице-президента США Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, заявил, что она умнее его.
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