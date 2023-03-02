Дерипаска: рынок США стал недоступен для российского алюминия

Санкции США вводящие пошлины в размере 200% на поставку российского алюминия фактически делают американский рынок недоступным для российских предприятий. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, эти меры полностью отрезали существенный канал сбыта российским производителям металла.