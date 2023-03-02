Дерипаска: рынок США стал недоступен для российского алюминия

Санкции США вводящие пошлины в размере 200% на поставку российского алюминия фактически делают американский рынок недоступным для российских предприятий. Об этом заявил предприниматель Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, эти меры полностью отрезали существенный канал сбыта российским производителям металла.

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Бизнесмен ушел от вопроса, куда российская алюминиевая промышленность могла бы переориентировать свои потоки.

«Это военная тайна», - добавил Дерипаска.

Ранее, как сообщала НСН, США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов.


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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:Торговые ПошлиныСанкции СШАСанкции Против РоссииОлег Дерипаска
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