США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200 процентов на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России», – говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

Ранее о такой возможности сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По оценкам агентства, такая мера приведет к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США.