США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов

Пошлина на алюминий и алюминиевые товары из России в США с 10 марта составит 200%, сообщается в заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200 процентов на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России», – говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

Ранее о такой возможности сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По оценкам агентства, такая мера приведет к практически полному прекращению импорта этого металла из России в США.

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ФОТО: РИА Новости
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