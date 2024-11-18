МИД предупредил о последствиях ударов Киева ракетами ATACMS

Использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российской территории будет расцениваться как прямое участие США и их союзников в конфликте, заявили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что это приведет к коренному изменению характера и сути противостояния, что повлечет за собой адекватный и ощутимый ответ со стороны России.