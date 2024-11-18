МИД предупредил о последствиях ударов Киева ракетами ATACMS
Использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российской территории будет расцениваться как прямое участие США и их союзников в конфликте, заявили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что это приведет к коренному изменению характера и сути противостояния, что повлечет за собой адекватный и ощутимый ответ со стороны России.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на применение западного дальнобойного вооружения против России может привести к прямому конфликту с НАТО, США и европейскими государствами. Путин подчеркнул, что при таком сценарии Москва предпримет меры, соответствующие новым вызовам и угрозам.
Осенью российский лидер предложил внести изменения в ядерную доктрину страны. Нововведение предполагало, что агрессия со стороны неядерного государства, осуществляемая при поддержке или участии ядерной державы, будет расцениваться как совместное нападение на Россию, передает «Радиоточка НСН».
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