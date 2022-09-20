Боррель выступил за трибунал над россиянами

Боррель напомнил, что Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, поэтому можно было бы найти другую специальную юрисдикцию.

Ранее Боррель в своих соцсетях заявил, что ЕС осуждает указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий процедуру получения российского гражданства жителями Украины, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, к этим документам в Европе будут относиться также, как и к российским паспортам, выданным в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.



