Боррель выступил за трибунал над россиянами

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за действия на Украине, передает РИА Новости.

Он не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал, а также не упомянул об украинцах, которые совершают военные преступления.

На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы

Боррель напомнил, что Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, поэтому можно было бы найти другую специальную юрисдикцию.

Ранее Боррель в своих соцсетях заявил, что ЕС осуждает указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий процедуру получения российского гражданства жителями Украины, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, к этим документам в Европе будут относиться также, как и к российским паспортам, выданным в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.


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ФОТО: РИА Новости
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