«285 млн»: В Госдуме назвали размер ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

Экс-глава администрации Дербента, депутат Госдумы Хизри Абакаров в своём Telegram-канале заявил, что ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей.

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По его словам, подсчёт ещё ведётся, поэтому данная сумма может увеличиться.

«Абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности... мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб», — написал депутат.

Абакаров добавил, что данные лица будут внесены в чёрный список и их не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы до полного возмещения ущерба.

Ранее в МВД Дагестана заявили, что полиция задержала более 80 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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