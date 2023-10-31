«285 млн»: В Госдуме назвали размер ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

По его словам, подсчёт ещё ведётся, поэтому данная сумма может увеличиться.

«Абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности... мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб», — написал депутат.

Абакаров добавил, что данные лица будут внесены в чёрный список и их не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы до полного возмещения ущерба.

Ранее в МВД Дагестана заявили, что полиция задержала более 80 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».