Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности зампеда комитета по экономике

Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко. Однако полномочия депутата он сохранил, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

6 января парламентарий разместил в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого он был исключен из «Единой России». Депутата также сняли с должности координатора федерального партийного проекта «Зеленая экономика».