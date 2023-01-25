Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности зампеда комитета по экономике
Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко. Однако полномочия депутата он сохранил, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
6 января парламентарий разместил в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого он был исключен из «Единой России». Депутата также сняли с должности координатора федерального партийного проекта «Зеленая экономика».
Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом и сосредоточиться на помощи нуждающимся. По его мнению, сейчас не время «беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях».
Деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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