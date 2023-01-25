Отдохнувшего в Дубае вологодского депутата освободили от должности зампеда комитета по экономике

Законодательное собрание Вологодской области освободило от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности отдохнувшего в Дубае депутата Дениса Долженко. Однако полномочия депутата он сохранил, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

6 января парламентарий разместил в соцсети пост об отдыхе из Дубая. После этого он был исключен из «Единой России». Депутата также сняли с должности координатора федерального партийного проекта «Зеленая экономика».

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Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом и сосредоточиться на помощи нуждающимся. По его мнению, сейчас не время «беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях».

Деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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ФОТО: Денис Долженко/ВКонтакте
ТЕГИ:Вологодская ОбластьДепутаты
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