Чехия отказалась от оплаты российского газа в рублях

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что оплата российского газа в рублях является нарушением санкций, сообщает РИА Новости.

Датская Ørsted не будет платить за российский газ в рублях

По его словам, страны и компании, которые согласились на условия России, допустили ошибку.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые соглашаются. Это нарушение санкций. Это опасно», - заключил Фиала.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о том, что республика готова оплачивать российский газ рублями. Он отметил, что австрийская нефтегазовая компания OMV «продолжит оплачивать поставки газа из России в евро».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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