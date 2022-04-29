Чехия отказалась от оплаты российского газа в рублях

По его словам, страны и компании, которые согласились на условия России, допустили ошибку.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые соглашаются. Это нарушение санкций. Это опасно», - заключил Фиала.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о том, что республика готова оплачивать российский газ рублями. Он отметил, что австрийская нефтегазовая компания OMV «продолжит оплачивать поставки газа из России в евро».