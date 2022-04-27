Канцлер Австрии опроверг информации о готовности оплачивать газ рублями
Канцлер Австрии Карл Нехаммер в своём Twitter опроверг информацию о том, что республика готова оплачивать российский газ рублями.
По его словам, подобные сообщения являются фейками, которые «распространяет российская пропаганда». Он отметил, что австрийская нефтегазовая компания OMV «продолжит оплачивать поставки газа из России в евро».
«Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», - заключил Нехаммер.
Ранее в СМИ появилась информация, что Вена якобы приняла условия Москвы по оплате газа, сообщает RT.
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