Канцлер Австрии опроверг информации о готовности оплачивать газ рублями

По его словам, подобные сообщения являются фейками, которые «распространяет российская пропаганда». Он отметил, что австрийская нефтегазовая компания OMV «продолжит оплачивать поставки газа из России в евро».

«Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», - заключил Нехаммер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вена якобы приняла условия Москвы по оплате газа, сообщает RT.