Канцлер Австрии опроверг информации о готовности оплачивать газ рублями

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в своём Twitter опроверг информацию о том, что республика готова оплачивать российский газ рублями.

«Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

По его словам, подобные сообщения являются фейками, которые «распространяет российская пропаганда». Он отметил, что австрийская нефтегазовая компания OMV «продолжит оплачивать поставки газа из России в евро».

«Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», - заключил Нехаммер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Вена якобы приняла условия Москвы по оплате газа, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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