Бывший разведчик США: Зеленского убьют украинцы во время бунта
Президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть от рук украинцев, которые выступят против него. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.
Эксперт считает, что украинскому лидеру не стоит рассчитывать на изгнание и комфортную жизнь за границей.
«Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — делает вывод Риттер.
По мнению бывшего офицера разведки морской пехоты США, Зеленский воплощает в себе крах Украины из-за бездарной политики, поэтому высока вероятность того, что украинцы выйдут на бунт против президента. По мнению Риттера, складывается «трагическая во всех отношениях» ситуация, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Риттер выразил мнение, что Зеленского могут убить офицеры украинской армии. По его мнению, Киев проигрывает в конфликте с Москвой, поэтому риски для главы государства растут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru