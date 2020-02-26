«Было круто»: Сурков оценил свои «20 лет работы на Путина»
Бывший помощник президента Владислав Сурков рассказал, что встречался с главой государства Владимиром Путиным незадолго до публикации указа об увольнении.
О чём говорил президент, Сурков не сообщил, но отметил, что высказал Путину слова «огромной благодарности за то, что он позволил 20 лет работать на него», передает РИА Новости со ссылкой на интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.
«Было круто. Большая честь для меня», - подвёл итог работы в администрации президента Сурков.
Чеснаков сообщил об отставке Суркова и уходе с госслужбы ещё в январе. Указ об увольнении был обнародован только 18 февраля. Сурков затруднился объяснить, почему прошло так много времени. По его предположению, его «бумажка» - не приоритетный документ, поэтому долго ходила по кабинетам.
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