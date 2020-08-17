Британия не признает результаты выборов в Белоруссии
Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии.
По словам британского министра, Соединенное Королевство будет добиваться расследования фальсификаций на белорусских выборах.
«Провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий», - написал глава МИД в своем Twitter.
В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протестные акции, участники которых считают победу Александра Лукашенко на президентских выборах сфальсифицированной, а также выступают против насилия силовиков в отношении мирных манифестантов. С понедельника, 17 августа, по всей стране крупнейшие предприятия начинают забастовки с требованиями освобождения политзаключённых и отставки Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru