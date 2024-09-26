«Немного лукавят!»: В Абхазии назвали условия для «объединения» с Грузией

«Пока это только предвыборная риторика. С другой стороны, если посмотреть на шаги правящей партии Грузии, есть надежда, что ситуация сдвигается с мертвой точки. Одними извинениями этот конфликт не разрешить. Думаю, это прекрасно понимают в самой Грузии, Кобахидзе немного лукавит. Максимум, на что они могут рассчитывать, это некий вариант конфедерации. Конфедерация – это союз равных государств, то есть это подразумевает, например, что Грузия признает независимость Абхазии. Пока это теория», - рассказал он.

По его словам, Грузии предстоит отказаться от закона об оккупации, который нарушает любые связи Абхазии с другими странами, а также подписать соглашение о ненападении.

«Есть ряд факторов, которые могли изменить негативное отношение абхазов к Грузии. В Грузии есть закон об оккупации, который создает огромные проблемы Абхазии. Этот закон запрещает любые экономические контакты с Абхазией, в Евросоюзе этот закон принят за основу, отношения строит с Абхазией только Россия. Запрещены любые контакты с властями Абхазии. Как перемирие может произойти без контактов с официальными властями Абхазии? Нужно сначала наладить эти вопросы. Абхазия, Южная Осетия и Россия предлагают Тбилиси заключить договор о невозобновлении военных действий, но Грузия отказывается. Сейчас будет важно заключить такое соглашение с властями Абхазии, Южной Осетии, договориться, что все вопросы будут решаться мирным путем», - объяснил собеседник НСН.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что примирение Грузии, Южной Осетии и Абхазии после войны 2008 года невозможно без извинений и взаимного прощения, передает «Радиоточка НСН».

