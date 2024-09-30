В Грузии оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Власти Грузии положительно оценивают заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Москвы содействовать налаживанию отношений с Абхазией и Южной Осетией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта», мэра Тбилиси Каха Каладзе.
«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — указал политик.
Ранее глава МИД РФ заявил о готовности российских властей помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если стороны проявят заинтересованность.
Абхазия может объединиться с Грузией только на правах равных государств, это подразумевает признание независимости Абзахии и заключение договора о ненападении, заявил НСН абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru