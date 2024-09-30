В Грузии оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — указал политик.

Ранее глава МИД РФ заявил о готовности российских властей помогать Грузии, Абхазии и Южной Осетии в процессе нормализации отношений, если стороны проявят заинтересованность.

Абхазия может объединиться с Грузией только на правах равных государств, это подразумевает признание независимости Абзахии и заключение договора о ненападении, заявил НСН абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

