Боррель заявил, что побывал на первой линии обороны ВСУ

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны украинской армии. Об этом он рассказал в соцсети X.

«Имел возможность посетить передний край оборонительных укреплений около границы», - написал он и отметил, что наблюдал там «силу и стойкость» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Боррель также заявил, что Киеву нужно «больше военной помощи как можно быстрее». При этом глава дипслужбы ЕС не уточнил, какую именно границу ему показывали. На опубликованной фотографии Боррель находится в деревянном помещении, в окружении людей в одежде защитного цвета.

С 1 декабря Боррель уходит на пенсию, его должна заменить экс-премьер Эстонии Кая Каллас, назначение которой 12 ноября в Брюсселе будет формально утверждать Европарламент, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: EPA / ТАСС
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