Боррель заявил, что побывал на первой линии обороны ВСУ
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны украинской армии. Об этом он рассказал в соцсети X.
«Имел возможность посетить передний край оборонительных укреплений около границы», - написал он и отметил, что наблюдал там «силу и стойкость» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Боррель также заявил, что Киеву нужно «больше военной помощи как можно быстрее». При этом глава дипслужбы ЕС не уточнил, какую именно границу ему показывали. На опубликованной фотографии Боррель находится в деревянном помещении, в окружении людей в одежде защитного цвета.
С 1 декабря Боррель уходит на пенсию, его должна заменить экс-премьер Эстонии Кая Каллас, назначение которой 12 ноября в Брюсселе будет формально утверждать Европарламент, передает «Радиоточка НСН».
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