Боррель заявил, что побывал на первой линии обороны ВСУ

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны украинской армии. Об этом он рассказал в соцсети X.

«Имел возможность посетить передний край оборонительных укреплений около границы», - написал он и отметил, что наблюдал там «силу и стойкость» Вооруженных сил Украины (ВСУ).